Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Происшествия В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. 1K

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Политика Путин объявил о завершении периода нерабочих дней «С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин. 5,7K

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