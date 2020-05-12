Коронавирус
Газета.RuМосквичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
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Цифровой пропуск для поездок по Москве можно получить по СМС
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:39
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Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Фигурное катание
Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Общество
В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:19
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» провели онлайн-встречу
Голливудский актер Джош Гад, известный по главной роли в комедийном сериале "Вернуться к вам", организовал встречу команды участников фильмов "Назад в будущее" в формате онлайн-конференции.
NewInform 06:03
Политика
Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который запрещает участвовать в выборах людям, осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса.
Медиазона 08:34
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой сделал себе татуировку с ее именем
Недавно 27-летний возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян заявил о том, что готов сделать татуировку с ее именем, если под постом в соцсети с их совместной фотографией наберется два миллиона лайков.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12