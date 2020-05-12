Коронавирус
Газета.RuМосквичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
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Цифровой пропуск для поездок по Москве можно получить по СМС
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:39
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Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Первый этап выхода из самоизоляции начнется 14 мая в Иркутской области
В этот четверг, 14 мая, в регионе планируется приступить к первому этапу выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом.
Байкал24 05:07
Армия и оружие
Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике
ФАН 05:33
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС 18:06
Авто
Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня вчера в 12:35
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург 14:01
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Происшествия
В Находке ищут автора фейка, что умершим за деньги ставят COVID-19
Полиция в Находке разыскивает автора фейка о том, что врачи больницы покинули свои места, а умершим ставят диагноз "коронавирус" за денежное вознаграждение, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
РИА Новости 09:25
Происшествия
За взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской области
Следователи и сотрудники ФСБ задержали его с поличным в тот момент, когда он получал первую часть взятки, которая составляла 250 тысяч рублей.
КП - Иркутск 11:42
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
Общество
Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе
В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
Общество
На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
Религия
Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви
В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ 16:42
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Авто
Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»
Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru 11:22
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Игры
Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля
Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews 12:46
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17