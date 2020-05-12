Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 763

Общество Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.

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Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3K

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

Авто Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA). 1

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,8K

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Происшествия В Находке ищут автора фейка, что умершим за деньги ставят COVID-19 Полиция в Находке разыскивает автора фейка о том, что врачи больницы покинули свои места, а умершим ставят диагноз "коронавирус" за денежное вознаграждение, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону. 7

Происшествия За взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской области Следователи и сотрудники ФСБ задержали его с поличным в тот момент, когда он получал первую часть взятки, которая составляла 250 тысяч рублей.

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Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 6

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