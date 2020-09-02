Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году
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Замыкают десятку самых бережливых жители северной столицы, петербуржцы сократили потребление на 15,9 тысяч рублей. По данным исследования, в среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысяч рублей за первые шесть месяцев нынешнего года.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
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