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Российская газета
Российская газета

Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году

Замыкают десятку самых бережливых жители северной столицы, петербуржцы сократили потребление на 15,9 тысяч рублей. По данным исследования, в среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысяч рублей за первые шесть месяцев нынешнего года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
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РИА Новости

Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей

РИА Новости02:52
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

Губернатор Самарской области заявил о возможном карантине

Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что повторный карантин в Самарской области может быть вновь введен, если главы муниципалитетов не буду должным образом следить за соблюдением на территориях всех рекомендаций Роспотребнадзора.
ГТРК Самаравчера в 08:20
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Коммерсантъ02:33
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Life.ru20:08
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