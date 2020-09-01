Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
Смотрите также
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих двойняшек в первый класс
Валерия показала красивое видео со свадьбы сына
Актрису Ирину Печерникову похоронят на Ваганьковском кладбище
Общая площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 170 га
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе
Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Путин расширил действие указа о выплатах к 75-летию Победы
Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2
Задержанных в Минске журналистов перевели в СИЗО на Окрестина
Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова
В Сети оценили первый эпизод сериала «Игра на выживание» с Бортич
Турция осудила повторную публикацию карикатур в Charlie Hebdo
В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии