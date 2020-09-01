Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолец12:08
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода
ТАСС15:35

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс11:46
622

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОССвчера в 06:03
103

ABC News: Россия атаковала психику Джо Байдена

Вашингтон, 2 сентября 2020, 22:18 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (МВБ) США не опубликовало доклад разведки, предупреждавший правоохранительные органы США о российских планах распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает 2 сентября телеканал ABC News.
REGNUM15:18
3

Суперкомпьютеры помогли понять механизм появления черных дыр

С помощью серии экспериментов на нескольких суперкомпьютерах ученым из Пенсильванского университета удалось смоделировать появление черной дыры при столкновении двух нейтронных звезд и определить признаки, по которым такое столкновение можно зафиксировать в космосе.
Профиль31 августа в 16:45

Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILY12:51
47

Белорусская оппозиция намерена выяснить цель визита Мишустина в Минск

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что в четверг намерена звонить в МИД республики и просить о встрече с главой ведомства Владимиром Макеем, в том числе хочет выяснить цель визита премьера РФ Михаила Мишустина в Минск.
РИА Новости15:08
6

Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВ15:05
18