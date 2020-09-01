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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму российскому президенту Владимиру Путину по случаю с 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны, сообщает агентство «Синьхуа».
RT на русском20:50

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
3

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
12

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАССвчера в 02:06
25

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12

ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

Создание квантовых сенсоров в России может быть заморожено

При сокращении бюджетной поддержки программы до 7 млрд руб. средств хватит только на проведение научно-исследовательских работ – однако поставить выпуск квантовых сенсоров на поток и даже создать их промышленные образцы не получится, предупреждает представитель «Ростеха».
Ведомости18:58