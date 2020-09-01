Создание квантовых сенсоров в России может быть заморожено

При сокращении бюджетной поддержки программы до 7 млрд руб. средств хватит только на проведение научно-исследовательских работ – однако поставить выпуск квантовых сенсоров на поток и даже создать их промышленные образцы не получится, предупреждает представитель «Ростеха».