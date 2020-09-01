Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
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За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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