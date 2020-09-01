Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.