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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАССвчера в 02:06
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В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
REGNUM18:20
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В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.
ФАН17:15
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