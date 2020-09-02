В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.

Известия 17:01