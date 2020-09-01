Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолец12:08
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

Эксперт: конфронтация между США и Россией переходит в Арктику

Конфронтация между Россией и США смещается в Арктический регион, считает главный научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, передает Sputnik Кыргызстан.
Вечерний курьер05:22
105

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
9

Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ruвчера в 07:54
139

Учеников в РФ обязали носить в школу чек-лист о здоровье. Родители расписываются под статьей УК

В конце чек-листа родители дают расписку о том, что предупреждены об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренной статьей 236 УК РФ.
URA.Ru15:37

Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILY12:51
47

Главной мечтой для россиян стал немецкий полноприводный внедорожник

Большинство водителей в России видят своим идеальным автомобилем немецкий полноприводный кроссовер или внедорожник с 200-сильным бензиновым мотором и автоматической трансмиссией.
Автоновости днявчера в 16:10
174