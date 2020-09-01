Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
Смотрите также
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Ростовской области два человека погибли после лесных пожаров
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2
Ходьба на цыпочках оказалась эффективной для интенсивного похудения
«Би-би-си» рассказала, как Навальному оказывали помощь в самолете из Томска после отравления
Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Хайди Клум позировала обнаженной в день рождения мужа
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии