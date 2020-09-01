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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей

РИА Новости02:52
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
ТАСС02:06
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

«DARPA и ВВС США успешно завершили испытания двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC) и готовы приступить к первым испытаниям в свободном полете в течение календарного года», — говорится в тексте.
Известия21:58
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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Sony выпустила новый рекламный ролик PlayStation 5

Помимо игр, в рекламном ролике подчеркиваются различные улучшения консоли PlayStation 5. В частности речь идет о тактильной обратной связи контроллера DualSense, адаптивных триггерах, а также о новом мощном 3D-звуке.
МИТвчера в 15:17

В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, в случае если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском17:46
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