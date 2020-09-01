Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
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За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01
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