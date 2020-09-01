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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру1 сентября в 10:59
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Samsung показала новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung официально рассекретила свою новинку с названием Galaxy Z Fold 2. При создании нового Galaxy Z Fold 2 компания удалила внимание всем ошибкам, которые обнаружились в Galaxy Fold, и в результате компания заявила, что исправила все ошибки.
Газета DAILYвчера в 12:51
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Кризис в Белоруссии решится через Крым

Наши народы имеют одну историческую судьбу Намедни бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, набравшая на выборах 9 августа, по официальным данным, чуть больше 10%, будучи в Литве, заявила свою позицию по Крыму.
Новостной фронтвчера в 14:19
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъвчера в 07:51
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:10

Углев: Использование в отравлении Навального отравляющего средства «Новичок» маловероятно

Ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Навального следы яда из группы "Новичок".
Эхо Москвывчера в 15:54