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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
РИА Новости

Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей

РИА Новости02:52
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
Коммерсантъ02:33
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Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 00:42
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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В Китае выпустят физический кошелек для хранения цифрового юаня

В Китае выпустят аппаратный кошелек для хранения цифрового юаня, следует из соглашения одного из крупнейших коммерческих банков на территории страны China Construction Bank (CCB), определяющего правила использования национальной криптовалюты.
РБК03:40