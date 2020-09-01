Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
Life.ru

Россияне за полгода сократили свои траты впервые за 13 лет

Life.ru19:58
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

Президент Грузии обращается к ООН и ЕС с просьбой «предотвратить эскалацию» в Южной Осетии

Как выясняется, Зурабишвили в своём письме просит ЕС и ООН, а также группу сопредседателей так называемых Женевских международных дискуссий, «использовать все имеющиеся возможности для предотвращения эскалации в Цхинвальском регионе».
Военное обозрение00:18

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
584

Сброс воды увеличили на Иркутской ГЭС из-за повышения водности Байкала

Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов со 2 сентября увеличило среднесуточные сбросные расходы Иркутской гидроэлектростанции из-за повышения водности озера Байкал, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
ИрСити00:09
1

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
Российская газета23:23

На маневрах НАТО почетная роль русских поручена военным с Украины

Как сегодня с неудовольствием констатировал украинский националистический Telegram-канал «Черговий ООС» («Дежурный по ООС»), украинские военные снова будут играть роль русского войска, в борьбе против которого у будут тренироваться военные стран-участниц Североатлантического альянса.
Недвижимость.RUвчера в 05:57
5