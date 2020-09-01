Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

АБН 15

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.