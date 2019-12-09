с чего всё началось

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

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