Коронавирус

Вести.RuВести.RuМосквичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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с чего всё началось

Интервью: Электронные пропуска

А.Немерюк― Добрый день, Алексей Алексеевич.
Эхо Москвы06:42

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Столичные власти объяснили, как получить пропуск для езды на велосипеде

Вечерняя Москва05:52

Власти Москвы пока не планируют вводить пропуска для пешеходов

Эхо Москвы07:05

Москвичи старше 65 лет могут получить пропуск для поездки на дачу или по медцелям

ТАСС06:17

Немерюк: Для передвижения по Москве на велосипеде или самокате необходимо получать пропуск

Агентство Москва06:05

Для поездок по столице на велосипеде или мопеде нужен пропуск – Немерюк

Москва 2406:04

Мэрия Москвы обязала велосипедистов получить пропуска

Интерфакс05:30

Велосипедистам и передвигающимся на самокатах нужно оформить пропуск

ТВ Центр05:44
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Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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Биатлон

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Релиз Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса

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