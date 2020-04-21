Коронавирус

ТАССТАССВ Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
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с чего всё началось
Введение пропусков для пешеходов в Москве на данный момент не планируется, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы
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Газета.Ru05:37

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Для поездок по столице на велосипеде или мопеде нужен пропуск – Немерюк

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Вечерняя Москва05:52

В мэрии Москвы заявили, что до конца апреля рано думать о смягчении режима изоляции

Интерфакс05:45

При необходимости ежедневных поездок в ветклинику для оформления цифрового пропуска нужно взять справку оттуда

Эхо Москвы05:47
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Политика

Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
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Общество

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РИА Новости 06:06
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РИА Новости вчера в 08:05
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Авто

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32CARS.ru вчера в 06:58
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Энергетика

Цена нефти впервые упала ниже нуля

На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Общество

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Сразу несколько случаев заражения коронавирусом зафиксировано в одном из сел Ардатовского района Мордовии, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 06:23
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Происшествия

Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

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Газета.Ru 02:25
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Общество

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Первоисточник COVID-19 до сих пор не известен, но предполагается, что он передался от летучих мышей человеку через промежуточное звено, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.
РИА Новости 05:39
Культура

Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»

«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
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Общество

Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете

Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика

Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов

Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей.
REGNUM 02:08
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Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
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Наука

Обнаружена значительная мутация коронавируса

НТВ вчера в 12:21
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Федосеева-Шукшина подарила Алибасову квартиру

Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Здоровье

Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.
Lenta.ru 05:05
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

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Общество

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По последним данным, В РФ официально подтверждены 52 тыс. 763 случая в 85 регионах. За прошедшие сутки специалисты выписали по 427 человек.
Моя Москва.онлайн 04:07
Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Происшествия

В Крыму на нарушителя самоизоляции заведут дело за дачу взятки

Инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.
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Общество

Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на пресс-конференции, что примерно у 100 журналистов в России был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 06:29
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Шоу-бизнес

В алкоголизме обвинили Собчак после «пьяных эфиров»

Уже неоднократно Ксения проводила вечерами прямые эфиры со своими подписчиками, неизменным ее спутником во время эфиров стал бокал вина.
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Энергетика

Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
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Общество

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец вчера в 05:46
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч

1. Число подтвержденных случаев коронавируса превысило 50 тысяч В России по состоянию на 21 апреля официально подтвердили 52 тысячи 763 случая коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:47
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