Происшествия
Российская газетаМосквичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками. Сотрудники городских служб пришли, чтобы убрать забор-самострой, ограждающий парковку. Народу это очень не понравилось.
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с чего всё началось
В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября.РБК05:32
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Происшествия
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