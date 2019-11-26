В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября.

с чего всё началось

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками. Сотрудники городских служб пришли, чтобы убрать забор-самострой, ограждающий парковку. Народу это очень не понравилось.

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

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