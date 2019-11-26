Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками. Сотрудники городских служб пришли, чтобы убрать забор-самострой, ограждающий парковку. Народу это очень не понравилось.
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с чего всё началось

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября.
РБК05:32

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Москвичи устроили массовую драку с рабочими за парковку

Газета.Ru11:14

Три человека пострадали в драке из-за парковки в Таганском районе Москвы

ТАСС08:42

Пенсионера увозили на скорой, одного порезали ножом: В Москве рабочие и жильцы сцепились за парковку - источник

Царьград04:03

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

Российская газета05:44

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК05:32

Трое москвичей пострадали в драке за «народную парковку»

РИА Новости08:07

Пожилой мужчина пострадал во время драки в центре Москвы

Вечерняя Москва03:49
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Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
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«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Газета.Ru 08:44
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM вчера в 14:56
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Общество

Назван лучший по качеству жизни город России

Известия 10:25
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Кино

Кристина Асмус пожаловалась, что вынуждена сниматься в минусовую температуру в короткой юбке

Напомним, что участие Асмус в проекте закончилось большим скандалом.
Вокруг ТВ вчера в 17:53
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Гаджеты

Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X

Astera 23 ноября в 15:36
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицировали в России

Автомобильный бренд Volkswagen сегодня официально сертифицировал новую версию популярного автомобиля Volkswagen Jetta в государственной организации Роспатент.
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Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент Владимир Путин сообщил о встрече с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
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Беременная Анастасия Костенко попала в больницу после отдыха с мужем

Недавно Анастасия Костенко призналась, что после отдыха отправилась на плановый осмотр, после которого собиралась идти с Дмитрием Тарасовым на ужин, они планировали, как вместе проведут вечер, но в итоге ее положили в больницу.
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Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru 10:33
Наука

У впадающих в спячку животных нашли генетические регуляторы ожирения

Исследователи сравнили геномы 4 зверей из разных отрядов, впадающих в спячку, и нашли у них общие участки, которые эволюционируют быстрее среднего.
N+1 09:53
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
РБК 11:03
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Газета.Ru 07:34
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В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала

В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.
РБК 10:33
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
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Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет.
Аргументы недели вчера в 11:51
Фигурное катание

Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Sport24.ru 06:45
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
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