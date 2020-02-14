Общество

РБКРБКНа пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

Полиция задержала активиста Виктора Немытова, уточняет правозащитный портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца событий. По данным издания, перед задержанием Немытов стоял в очереди к месту проведения одиночного пикета у здания ФСБ.
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На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

РБК11:16

У «Гостиного двора» идут пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети». Петербуржцы выстроились в очередь

Фонтанка.Ру12:30

Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела «Сети»

ЗакC.Ру12:41

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ12:42

В Москве на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» вышли сотни людей

Znak.com11:50

Серия одиночных пикетов с призывами пересмотреть дело запрещенной «Сети» проходит в Екатеринбурге

Накануне.Ru09:07

В Москве 14 февраля пройдет метропикет в поддержку обвиняемых по делу «Сети»

Афиша Daily02:48
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Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
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Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
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В России предложили ввести новый возраст получения паспорта

Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
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Общество

ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО

Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.
РИА Новости 10:17
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
РИА Новости 09:27
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Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона

Китайская компания Xiaomi предложила компьютер-моноблок Ningmei CR600 по цене смартфона.
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Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Известия 13:27
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Кино

В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»

Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
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Кино

Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Экспресс газета 11:48
Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Московский Комсомолец 05:50
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Известия 14:15
Политика

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
RT на русском 10:13
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Общество

Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Газета.Ru 13:14
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Астраханке отказали в выплатах из-за мертворожденных детей

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил увеличить сумму выплаты для семей с двумя детьми до 616 тысяч 617 рублей, а впервые сертификат на маткапитал на сумму 466 тысяч 617 рублей можно будет получить при рождении или усыновлении первого ребенка.
Вести.Ru вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 14:28
Гаджеты

Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809

12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
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Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал вчера в 17:55
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Космос

NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
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Экономика

ФАС предложила механизм сдерживания цен на лекарства при эпидемиях

Случаи повышения цен или дефицита медицинских масок ФАС не зафиксировала в 17 регионах.
Rambler News Service 12 февраля в 09:55
Энергетика

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Команда Квята презентовала новый болид

Итальянская команда «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») презентовала болид на сезон-2020.
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Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa 10:07
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета вчера в 23:52
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Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
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Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае

Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
EastRussia 13:23
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