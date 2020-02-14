Общество
РБКНа пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов
Полиция задержала активиста Виктора Немытова, уточняет правозащитный портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца событий. По данным издания, перед задержанием Немытов стоял в очереди к месту проведения одиночного пикета у здания ФСБ.
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Общество
В России предложили ввести новый возраст получения паспорта
Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
Общество
ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО
Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Гаджеты
Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона
Китайская компания Xiaomi предложила компьютер-моноблок Ningmei CR600 по цене смартфона.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе
Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Кино
В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»
Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Общество
Астраханке отказали в выплатах из-за мертворожденных детей
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил увеличить сумму выплаты для семей с двумя детьми до 616 тысяч 617 рублей, а впервые сертификат на маткапитал на сумму 466 тысяч 617 рублей можно будет получить при рождении или усыновлении первого ребенка.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Космос
NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
Экономика
ФАС предложила механизм сдерживания цен на лекарства при эпидемиях
Случаи повышения цен или дефицита медицинских масок ФАС не зафиксировала в 17 регионах.
Энергетика
«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Автоспорт
Команда Квята презентовала новый болид
Итальянская команда «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») презентовала болид на сезон-2020.
Гаджеты
Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
Здоровье
Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае
Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.