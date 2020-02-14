Общество
BFM.ruМосквичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Москвичи вышли на улицу в знак протеста против приговора по делу «Сети» (это сообщество признано террористическим и запрещено в России). На месте находится корреспондент «Интерфакса». На сайте агентства сообщается о возникшей очереди на Лубянке.
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В Москве на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» вышли сотни людей
Znak.comвчера в 11:50
В Москве у здания ФСБ начались пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети», есть задержанные
Новая газетавчера в 11:02
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