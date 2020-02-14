Общество

BFM.ruBFM.ruМосквичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

Москвичи вышли на улицу в знак протеста против приговора по делу «Сети» (это сообщество признано террористическим и запрещено в России). На месте находится корреспондент «Интерфакса». На сайте агентства сообщается о возникшей очереди на Лубянке.
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В Москве и Петербурге полиция накануне задержала некоторых участников пикета в поддержку фигурантов дела «Сети»*

Эхо Москвы00:00

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъвчера в 12:42

На пикете в поддержку осужденных по делу «Сети» задержали активистов

РБКвчера в 11:16

Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела «Сети»

ЗакC.Рувчера в 12:41

В Москве на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» вышли сотни людей

Znak.comвчера в 11:50

В Петербурге задержали активистку, стоявшую возле очереди на пикет в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Медиазонавчера в 13:17

В Москве у здания ФСБ начались пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети», есть задержанные

Новая газетавчера в 11:02
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Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

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Во втором сезоне «Ведьмака» Netflix появятся Койон и Ламберт

В трёх эпизодах продолжения «Ведьмака» в кадре появятся Койон и Ламберт, их роли исполнят актёры Пол Бюльон («Острые козырьки») и Ясен Артур («Молодой Валландер»).
REGNUM вчера в 21:38
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

«Валенсия» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 24-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 16:58
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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости вчера в 00:10
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
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Тарасов избежал наказания от РФС за шутку про коронавирус

Позднее поступок Дмитрия осудил РФС. Сам Тарасов на следующий день принёс извинения за шутку.
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Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
РИА Новости вчера в 11:38
Политика

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот, заявил глава МИД Китая Ван И.
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Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
WomanHit.ru 13 февраля в 10:02
Авто

Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев

В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
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Общество

Минпромторг не хочет запрещать посылки из Китая

Минпромторг России выступил против идеи запретить посылки из Китая.
Терра вчера в 08:37
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 13 февраля в 18:52
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru 13 февраля в 10:46
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
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Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
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В Telegram появилась функция для знакомств

Astera вчера в 11:56
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН вчера в 10:32
Культура

Руководство французской киноакадемии ушло в отставку из-за критики

Руководство французской киноакадемии, учредителя премии "Сезар", в полном составе уходит в отставку, передает агентство Франс Пресс.
Ревизор.ру вчера в 08:00
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
РИА Новости вчера в 16:43
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия вчера в 20:51
Общество

ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса

Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

В МИД Британии отреагировали на отказ Путина нумеровать родителей

Президент России Владимир Путин заявил, что в России не будет «родителя номер один» и «родителя номер два».
ФедералПресс вчера в 15:28
Армия и оружие

ВСУ готовят провокацию — стала известна дата: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 13 февраля в 07:10
Политика

Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины

Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
ANNA-News 13 февраля в 14:13
Наука

В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка

Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
ТВ Центр 13 февраля в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
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