Москвичи вышли на улицу в знак протеста против приговора по делу «Сети» (это сообщество признано террористическим и запрещено в России). На месте находится корреспондент «Интерфакса». На сайте агентства сообщается о возникшей очереди на Лубянке.

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

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Общество Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.

Футбол Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье» Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".

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Общество ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.