Общество

BFM.ruBFM.ruМосквичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

Москвичи вышли на улицу в знак протеста против приговора по делу «Сети» (это сообщество признано террористическим и запрещено в России). На месте находится корреспондент «Интерфакса». На сайте агентства сообщается о возникшей очереди на Лубянке.
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На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

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У «Гостиного двора» идут пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети». Петербуржцы выстроились в очередь

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Накануне.Ru09:07

Сотни человек пришли на Лубянку поддержать фигурантов дела «Сети»

ЗакC.Ру12:41
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