Общество
BFM.ruМосквичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»
Москвичи вышли на улицу в знак протеста против приговора по делу «Сети» (это сообщество признано террористическим и запрещено в России). На месте находится корреспондент «Интерфакса». На сайте агентства сообщается о возникшей очереди на Лубянке.
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Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Политика
Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Армия и оружие
США не заменят российский ракетный двигатель РД-180
Технологическая отсталость не позволяет США заменить собственной разработкой импортируемый из России ракетный двигатель РД-180.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Экономика
В МВФ оценили ход переговоров с Аргентиной
Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев
Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.
Наука
Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах
Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
Футбол
Маурисио назвал Карреру предателем
Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Позже «Зенит» не взял россиянина на основной сбор и перевел во вторую команду.13 февраля владелец «Сочи» заявил, что достиг договоренности с форвардом о переходе и остаток сезона игрок проведет в аренде в сочинском клубе.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Футбол
Зиеш перейдет в «Челси» за 45 миллионов евро
Отмечается, что «Челси» пытался подписать Зиеша уже зимой, но «Аякс» отказался продавать марокканца.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Биатлон
Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Политика
Экс-глава Калужской области высказался о своей отставке
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал свое решение уйти в отставку.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.