Жители Москвы в последние годы стали активнее пользоваться платежными картами, количество операций по снятию наличных в банкоматах сократилось на 38% с 2016 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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С чего всё началось Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах Всего с 2016 по 2020 год снижение числа операций по снятию наличных составило около 38 процентов. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 02:03