Москвичи за пять лет стали на 38% реже снимать наличные в банкоматах
Жители Москвы в последние годы стали активнее пользоваться платежными картами, количество операций по снятию наличных в банкоматах сократилось на 38% с 2016 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В источнике
С чего всё началось
Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах
Всего с 2016 по 2020 год снижение числа операций по снятию наличных составило около 38 процентов.
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РИА Новостивчера в 03:32
Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 02:03