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Москвичи за пять лет стали на 38% реже снимать наличные в банкоматах

Жители Москвы в последние годы стали активнее пользоваться платежными картами, количество операций по снятию наличных в банкоматах сократилось на 38% с 2016 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В источнике

С чего всё началось

Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах

Всего с 2016 по 2020 год снижение числа операций по снятию наличных составило около 38 процентов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 02:03

Подробнее о событии

В Москве за пять лет стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах

ТАССвчера в 06:34

Москвичи стали реже снимать наличные в банкоматах

Российская газетавчера в 04:13

Кэш уходит в прошлое: москвичи все реже снимают деньги в банкоматах

Московский Комсомолецвчера в 03:09

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Московская газетавчера в 03:24

Вице-мэр Ефимов: Москвичи стали реже снимать наличные в банкоматах

Национальная служба новостейвчера в 03:22

С 2016 по 2020 год снижение числа операций по снятию наличных в Москве составило около 38%

РИА Новостивчера в 03:32

Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах

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