Жители Москвы с 2016 года стали снимать наличные в банкоматах на 40% реже, сообщили в мэрии города. Тогда москвичи обналичили средства 443 млн раз, тогда как в 2020 году уже только 270 млн. В мэрии эту динамику объяснили растущей популярностью платежей с помощью банковских карт.

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С чего всё началось Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах Москвичи все чаще оплачивают товары и услуги с помощью платежных карт, вместе с этим они все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:03