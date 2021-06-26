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Москвичи за пять лет стали снимать наличные на 40% реже

Жители Москвы с 2016 года стали снимать наличные в банкоматах на 40% реже, сообщили в мэрии города. Тогда москвичи обналичили средства 443 млн раз, тогда как в 2020 году уже только 270 млн. В мэрии эту динамику объяснили растущей популярностью платежей с помощью банковских карт.В источнике

С чего всё началось

Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах

Москвичи все чаще оплачивают товары и услуги с помощью платежных карт, вместе с этим они все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных.
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В Москве за пять лет стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах

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Национальная служба новостей03:22

Москвичи стали реже снимать наличные в банкоматах

Российская газета04:13

Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
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