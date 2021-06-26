Москвичи за пять лет стали снимать наличные на 40% реже
Жители Москвы с 2016 года стали снимать наличные в банкоматах на 40% реже, сообщили в мэрии города. Тогда москвичи обналичили средства 443 млн раз, тогда как в 2020 году уже только 270 млн. В мэрии эту динамику объяснили растущей популярностью платежей с помощью банковских карт.В источнике
С чего всё началось
Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах
Москвичи все чаще оплачивают товары и услуги с помощью платежных карт, вместе с этим они все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Москвичи за пять лет стали на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03