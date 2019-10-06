Общество
RT на русскомВ Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Попова подала в Савёловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания. По её мнению, обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.
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Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран... Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, поимки преступников, предотвращения террористических актов и так далее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 08:17
с чего всё началось
Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.Ведомостивчера в 17:32
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Происшествия
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Авто
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Общество
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Политика
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Известия 13:10
Общество
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Общество
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РБК 09:06
Происшествия
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В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
РБК 09:03
Экономика
Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании
Прокуратура Испании обвиняет Михаила Фридмана в «экономической осаде» и попытке «рейдерского захвата» мобильного оператора связи Zed World Wide (ZWW) в 2016 году, пишет Financial Times, в распоряжении которой оказались судебные документы по этому делу.
Коммерсантъ 05:50
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Происшествия
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Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск
Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос 09:21
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
RT на русском 08:53
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
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Хоккей
Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на продолжительный срок из-за травмы.
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Футбол
Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
RT на русском 11:54
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Rusarminfo.ru 04:30
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Здоровье
Какие продукты провоцируют рост камней в почках, рассказали врачи
Врачи рассказали, что рост камней в почках провоцируют богатые на меламин молочные продукты и детские смеси.
Пишет Омск 04 октября в 10:51
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46