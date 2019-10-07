Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.

с чего всё началось

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Шоу-бизнес СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".

Происшествия Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.

Происшествия В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Политика В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

Происшествия Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.

Политика Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Экономика Президент Путин поддержал проект строительства дороги в обход Саратова Глава региона пояснил, что сейчас губерния относится к пензенскому управлению, но вскоре будет иметь собственный территориальный отдел, который займется содержанием и ремонтом федеральных дорог.

Политика Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Футбол Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.

Политика Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня» Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.

Футбол Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».

Общество Средняя зарплата в Ростове выросла на 7% Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.

Футбол Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.