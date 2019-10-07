Общество
ИнтерфаксМосквичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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с чего всё началось
Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.Ведомостивчера в 17:32
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Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения
Ведомостивчера в 17:32
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