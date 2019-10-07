Общество
ИнтерфаксМосквичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Москвичка Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск (согласно штампу, принят 2 октября) с требованием признать незаконными действия московского правительства – оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, сообщил юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде.Ведомостивчера в 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения
Ведомостивчера в 17:32
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Политика
В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 05 октября в 03:00
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Кино
Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате
Ведомости вчера в 16:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедово.
Lenta.ru вчера в 12:02
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия вчера в 19:14
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет.
РБК 03:15
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Футбол
Карпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»
Спорт-Экспресс 02:02
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
Известия вчера в 14:42
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru 02:49
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Здоровье
«Я ведь не машину-квартиру прошу - жить очень хочется»: в Татарстане девушка-инвалид через суд добивается от минздрава спасительного лекарства
Заболевание очень опасное и чревато летальным исходом, но казанские врачи в свое время обнадежили девушку: главное - вовремя принимать эффективные препараты и болезнь можно держать под контролем.
Вечерняя Казань вчера в 23:10
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Армия и оружие
Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России
Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:40
Футбол
Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
Чемпионат 03:48
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Экономика
Россия хочет занять четверть мирового рынка угля
Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40