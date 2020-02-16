Происшествия
Вести.RuМосквичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы. 23-летняя девушка пришла туда с друзьями накануне и решила принять участие в конкурсе.
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с чего всё началось
По информации Telegram-канала BAZA, москвичка лидировала в конкурсе, но чтобы не упустить победу незадолго до финального свистка, схватила сразу несколько пирожных и запихнула в рот.News.ru04:12
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Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правда04:32
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