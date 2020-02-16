с чего всё началось

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы. 23-летняя девушка пришла туда с друзьями накануне и решила принять участие в конкурсе.

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Происшествия На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6 В воскресенье на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, отмечает РИА Новости.

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Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощение у Народного артиста СССР за все, что произошло между ними.

Происшествия У напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.

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Политика Порошенко на переговорах по Минским соглашениям говорил по-английски Напомним, Порошенко, будучи президентом Украины, заявлял, что изучение английского языка станет одним из приоритетов госполитики и высказывался за введение английского вторым рабочим языком по всей стране.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

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Политика МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Происшествия Петербурженка укусом лишила насильника эрекции По информации АН «Оперативное прикрытие», нападение на 29-летнюю петербурженку было совершено 15 февраля около двух часов ночи в парадной дома на улице Партизана Германа.

Происшествия Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею В Санкт-Петербурге на улице обнаружили змею. Это произошло накануне во дворе одного из домов у метро "Владимирская".