Происшествия

Вести.RuВести.RuМосквичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы. 23-летняя девушка пришла туда с друзьями накануне и решила принять участие в конкурсе.
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с чего всё началось
По информации Telegram-канала BAZA, москвичка лидировала
 в конкурсе, но чтобы не упустить победу незадолго до финального свистка, схватила сразу несколько пирожных и запихнула в рот.
News.ru04:12

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Гибель девушки на конкурсе по поеданию пирожных попала на видео

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РИАМО04:48

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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