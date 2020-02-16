Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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с чего всё началось

Ей нельзя было пить: родители о погибшей на конкурсе поедания пирожных

Ранее стало известно, что 23-летняя девушка скончалась в одном из баров Москвы. Инцидент произошел в заведении в Нижнем Сусальном переулке. Погибшая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных.
РЕН ТВ08:32

Подробнее о событии

Отец погибшей от поедания пирожных девушки рассказал об инциденте

Lenta.ru17:18

Родители прокомментировали гибель девушки в московском баре

РБК16:00

Москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных

РИАМО04:48

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

РИА Новости13:04

Подруга погибшей на конкурсе по поеданию пирожных: Упала мне на руки

РЕН ТВ07:13

Отец москвички, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал трагедию

Московский Комсомолец13:41

Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре

Комсомольская правда04:32
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Футбол

Педро Роша и Витиньо выиграли Суперкубок Бразилии с «Фламенго»

«Фламенго» в матче за трофей победил «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:0. В составе «Фламенго» обладателями Суперкубка стали Педро Роша и Витиньо Права на Рошу до сих пор принадлежат московскому «Спартаку».
Bookmaker-ratings.ru 14:41
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
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Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

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Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

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Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Гаджеты

Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip

Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Sibnet Новости вчера в 00:01
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

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IBU подтвердил дисквалификацию Устюгова и Слепцовой

Спорт-Экспресс вчера в 04:09
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Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит 14 февраля в 15:41
Политика

Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора

Более 1100 бывших сотрудников министерства юстиции США потребовали отставки нынешнего главы ведомства генерального прокурора США Уильяма Барра в связи с его вмешательством в дело приятеля президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, пишет газета Washington Post.
РИА Новости 14:58
Общество

Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином

Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Вести.Ru 13:03
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
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Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Общество

Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию

Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
ТАСС 19:19
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Интерфакс 17:08
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:18
Общество

Как Египет за 48 часов от китайцев зачистили: рассказ очевидца

Речь идёт о депортации всех китайских туристов в последние дни января, когда стало ясно, что появление в стране хотя бы одного инфицированного коронавирусом может обрушить в ней весь туризм.
Турпром вчера в 11:17
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
РЕН ТВ 18:10
Политика

Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание

Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
REGNUM 13:35
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Футбол

Моуриньо хочет видеть Годфри и Ааронса в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде защитников «Норвича» Бена Годфри и Макса Ааронса.
Soccer.ru 02:19
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Брянские новости вчера в 12:35
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Происшествия

На трассе «Сортавала» опрокинулся автобус с российскими туристами

Вести.Ru 17:35
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ

Судя по всему, УАЗ «Патриот» ожидает глубокий рестайлинг: автомобиль получит новую оптику, решетку радиатора, переработанные бампера, боковое заднее стекло.
ToDay News Ufa 13 февраля в 22:55
Общество

Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту

Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 05:15
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