Происшествия
Российская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что 23-летняя девушка скончалась в одном из баров Москвы. Инцидент произошел в заведении в Нижнем Сусальном переулке. Погибшая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных.РЕН ТВ08:32
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Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правда04:32
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Футбол
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Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
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Политика
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Общество
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Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Общество
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Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
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«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
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Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Общество
Как Египет за 48 часов от китайцев зачистили: рассказ очевидца
Речь идёт о депортации всех китайских туристов в последние дни января, когда стало ясно, что появление в стране хотя бы одного инфицированного коронавирусом может обрушить в ней весь туризм.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Политика
Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
Политика
Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание
Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Футбол
Моуриньо хочет видеть Годфри и Ааронса в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде защитников «Норвича» Бена Годфри и Макса Ааронса.
Музыка
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Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
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Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по всему, УАЗ «Патриот» ожидает глубокий рестайлинг: автомобиль получит новую оптику, решетку радиатора, переработанные бампера, боковое заднее стекло.
Общество
Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.