Происшествия
Российская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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Отец москвички, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал трагедию
Московский Комсомолецвчера в 13:41
Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правдавчера в 04:32
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Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Общество
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Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
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В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Политика
Ирландия пожаловалась на активность российской разведки
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Общество
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
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Происшествия
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В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Футбол
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Здоровье
Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга
Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Биатлон
Российского биатлониста лишили золотой медали Олимпиады в Сочи
Постановление о лишении биатлониста из России Евгения Устюгова звания чемпиона зимней Олимпиады 2014 года из-за употребления допинга принял Международный союз биатлонистов (IBU), 15 февраля об этом сообщает источник в Союзе биатлонистов России.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков
Керченский городской суд арестовал на десять суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
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Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Кино
«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США
«Соник в кино» за первые три дня кинопроката в США собрал 57 млн долларов. Это рекордный показатель для адаптаций видеоигр.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Здоровье
На Среднем Урале начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снижается. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Павел Креков.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $57,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:33 мск.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
В этом году прослушивания удались – девочка пополнила команду Полины Гагариной.
Футбол
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.