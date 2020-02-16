Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

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Биатлон Российского биатлониста лишили золотой медали Олимпиады в Сочи Постановление о лишении биатлониста из России Евгения Устюгова звания чемпиона зимней Олимпиады 2014 года из-за употребления допинга принял Международный союз биатлонистов (IBU), 15 февраля об этом сообщает источник в Союзе биатлонистов России.

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