Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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Отец погибшей от поедания пирожных девушки рассказал об инциденте

Lenta.ruвчера в 17:18

Подруга погибшей на конкурсе по поеданию пирожных: Упала мне на руки

РЕН ТВвчера в 07:13

Отец москвички, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал трагедию

Московский Комсомолецвчера в 13:41

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

РИА Новостивчера в 13:04

Онищенко предостерег организаторов и участников конкурсов по «обжорству»

ФАНвчера в 10:15

Родители прокомментировали гибель девушки в московском баре

РБКвчера в 16:00

Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре

Комсомольская правдавчера в 04:32
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Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru вчера в 10:20
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Политика

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.
Lenta.ru вчера в 22:48
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 15 февраля в 12:53
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Здоровье

Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга

Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Екатеринбург Онлайн вчера в 02:30
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Shraibikus News 14 февраля в 23:42
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Биатлон

Российского биатлониста лишили золотой медали Олимпиады в Сочи

Постановление о лишении биатлониста из России Евгения Устюгова звания чемпиона зимней Олимпиады 2014 года из-за употребления допинга принял Международный союз биатлонистов (IBU), 15 февраля об этом сообщает источник в Союзе биатлонистов России.
Красная весна 15 февраля в 04:10
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков

Керченский городской суд арестовал на десять суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
РБК вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Кино

«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США

«Соник в кино» за первые три дня кинопроката в США собрал 57 млн долларов. Это рекордный показатель для адаптаций видеоигр.
Cyber.sports.ru вчера в 14:50
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Здоровье

На Среднем Урале начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снижается. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Павел Креков.
Телеканал ОТВ 14 февраля в 10:04
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $57,06 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:33 мск.
ТАСС 14 февраля в 05:56
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу

В этом году прослушивания удались – девочка пополнила команду Полины Гагариной.
Piter.tv 15 февраля в 13:00
Футбол

В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина

RT на русском вчера в 06:28
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Главное