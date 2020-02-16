Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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Камера сняла гибель девушки на конкурсе поедания пирожных

РЕН ТВ06:42

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Российская газета05:25

СМИ сообщили о гибели девушки в Москве на конкурсе по поеданию пирожных

РБК05:22

Москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных

РИАМО04:48

Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре

Комсомольская правда04:32

Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных

Lenta.ru03:43

Москвичка умерла, подавившись на конкурсе пирожных: за минуту до смерти

Московский Комсомолец05:30
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Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо

Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что Леонардо Ди Каприо отказался с ним фотографироваться.
Pravda.Ru 05:03
Биатлон

Госдума назвала позорным выступление Самуэльссона с критикой Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление шведского биатлониста Себастьена Самуэльссона, назвавшего победу россиянина Александра Логинова на чемпионате мира позором.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

Турецкие танки «по-фашистски» прикрываются от ударов России в Сирии мирными жителями

После переброски огромнейшего количества турецких военнослужащих в Сирию, а речь на сегодняшний день идёт примерно о 12 тысячах турецких солдат, а также сотнях единиц техники и вооружения, Турция начала использовать мирных сирийских граждан, находящихся в осаде у террористов, в качестве живого щита.
Avia.pro вчера в 16:27
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 05:14
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Спорт

Конькобежка Воронина с мировым рекордом победила на 5000 м на ЧМ в США

РИА Новости вчера в 15:26
Общество

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Российская газета вчера в 05:35
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Общество

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Вести.Ru 04:56
Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
RT на русском 04:05
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 05:20
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 03:37
Армия и оружие

В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 14 февраля в 18:54
Происшествия

«Он их преследовал». Коллеги погибшей в Калининграде семьи рассказали о конфликте с убийцей

В Калининграде вечером 15 февраля 63-летний Фазиль Бахрамов открыл стрельбу из «Сайги» по семейной паре.
Телеканал 360° 05:56
Общество

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Российская газета 02:58
Политика

Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров в рамках минского формата использовал английский язык.
Вести.Ru 05:47
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Солнце полностью уничтожит окружающие его астероиды и превратит их в пыль через 5–6 млрд лет, когда звезда состарится и войдет в фазу красного гиганта.
Известия 14 февраля в 20:21
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
Интерфакс вчера в 15:00
Происшествия

СК начал проверку по факту незаконного сбора денег в лицее в Перми

RT на русском 04:56
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv вчера в 12:56
Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Известия 02:57
Здоровье

Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга

Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Екатеринбург Онлайн 02:30
Армия и оружие

Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию

Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Известия 05:19
Биатлон

Прогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину Фиалкову

Все про Спорт ру вчера в 18:26
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

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Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Политика

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Московский Комсомолец 06:20
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
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