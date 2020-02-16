Происшествия
Российская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правда04:32
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