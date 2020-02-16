Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
Читать в источнике
Комментировать538

Подробнее о событии

СК начал проверку после гибели девушки на конкурсе в московском баре

РБК12:16

Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре

Комсомольская правда04:32

Момент гибели москвички на конкурсе по поеданию пирожных попал на видео

Lenta.ru07:30

Подруга погибшей на конкурсе по поеданию пирожных: Упала мне на руки

РЕН ТВ07:13

Москвичка погибла во время конкурса по поеданию пирожных

РИАМО04:48

СК проверит данные о смерти девушки во время конкурса с пирожными

РИА Новости12:15

Москвичка умерла, подавившись на конкурсе пирожных: за минуту до смерти

Московский Комсомолец05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе

С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
RT на русском 10:46
Биатлон

Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова

Пятый канал 03:29
Экономика

Нефтяники ждут удешевления нефти из-за продажи Сбербанка

Нефтяники ожидают удешевления «рублёвой бочки» из-за продажи Сбербанка правительству.
News.ru 14 февраля в 16:10
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Общество

Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

РИА Новости 10:19
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Общество

Ученые назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа

РБК 06:04
Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Общество

Сильный ветер обещают Набережным Челнам

Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Челнинские известия 10:40
Политика

В Мюнхене открывается конференция по безопасности

В ходе своего выступления на пленарной сессии конференции, которая будет посвящена теме «Глобальный беспорядок, иные шансы для новой повестки дня», глава МИД России намерен изложить принципиальные подходы нашей страны к обеспечению международной безопасности и глобальной стабильности в условиях растущей фрагментации современного мироустройства, отметила Захарова.
Парламентская газета 13 февраля в 16:00
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Политика

На Украине призвали жителей Кубани вспомнить о независимости

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
Lenta.ru 06:49
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Политика

Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Российская газета 08:04
Общество

На Тайване зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

По последним данным, в Китае от нового штамма вируса умерли более 1600 человек, заразились больше 68,5 тысячи, 9,5 тысячи выздоровели.
Говорит Москва 06:37
Политика

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Российская газета 11:23
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Гаджеты

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Дни24 08:23
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Общество

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК вчера в 14:01
Общество

В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
Lenta.ru 11:12
Космос

SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Газета.Ru вчера в 19:24
Общество

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Происшествия

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7

РИА Новости 07:53
Главное