Происшествия
Российская газетаМосквичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что 23-летняя девушка скончалась в одном из баров Москвы. Инцидент произошел в заведении в Нижнем Сусальном переулке. Погибшая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных.РЕН ТВ08:32
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Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре
Комсомольская правда04:32
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Хоккей
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Добавим, что в прошлом сезоне новокузнецкий клуб попал в плей-офф, но вылетел в первом раунде.
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Президент Сирии Башар Асад во время встречи со спикером иранского парламента Али Лариджани заявил, что сирийцы настроены освободить страну от «лап спонсируемых иностранцами террористов».
Религия
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Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
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Политика
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Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных
Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Шоу-бизнес
«Фрейя очень нестабильна, наркозависимый человек»: невестка Марии Шукшиной выпрашивает деньги
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В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Авто
Мантуров: продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022–2023 годах
Мотоциклы российской люксовой марки Aurus поступят в производство и продажу в 2022—2023 годах.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Шоу-бизнес
Волочкова требует пенсию с Большого театра
Российская балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с Большим театром, так как ей не выплачивают пенсию.
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Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Биатлон
Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Здоровье
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Подростки, которые вели малоподвижный образ жизни в возрасте от 12 до 16 лет, имели более высокий шанс развития депрессивных симптомов в возрасте 18 лет и старше.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Авто
Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade
Премиальный японский концерн Lexus готовит новую модель внедорожника, которая позиционируется как достойный конкурент Cadillac Escalade.
Происшествия
Автобус насмерть сбил амурского тигра в Приморье
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и тигра произошло на одной из трасс в Приморском крае.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки превысило 66,4 тыс.
Экономика
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
Происшествия