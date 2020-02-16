Ранее стало известно, что 23-летняя девушка скончалась в одном из баров Москвы. Инцидент произошел в заведении в Нижнем Сусальном переулке. Погибшая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных.

с чего всё началось

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

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