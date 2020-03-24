Коронавирус
Lenta.ruЕще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом
По данным телеканала, накануне женщина была госпитализирована в реанимацию. Уточняется, что ее дочь недавно вернулась из Португалии. 19 марта стало известно о смерти первой пациентки с коронавирусом.
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с чего всё началось
Пожилая москвичка, доставленная в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, скончалась от онкологии, говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.Ведомости03:05
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Причиной смерти пациентки, умершей в больнице в Коммунарке, стало онкологическое заболевание
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:45
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Здоровье
Профилактику коронавируса усилят в Тверской области
Задачу усилить работу по профилактике коронавируса поставил муниципалитетам губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Общество
Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи
По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.
Политика
МИД отреагировал на решение США сократить помощь Афганистану
Россия считает правильным решение США продолжить вывод войск из Афганистана, при этом сокращение помощи этой стране со стороны Вашингтона является инструментом давления, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Финансы
Официальный курс доллара и евро вырос
Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Общество
«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение
Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.
Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Общество
МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
Гаджеты
Подробности о выходе бюджетного смартфона Realme C3 в России
Компания Realme поделилась подробностями о выходе смартфона Realme C3 в России.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Политика
Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит G20 "Большой двадцатки" состоится 26 марта в онлайн режиме, передает РИА "Новости".
Общество
Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии
Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
На Кубани с подозрением на коронавирус госпитализировали 217 человек
В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 было госпитализировано 217 человек, из них продолжают стационарное лечение 92 человека.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Армия и оружие
Project 75: Россия снова может помочь Индии с подводными лодками
Россия рассматривается как один из вероятных участников конкурса о строительстве шести новых подводных лодок Project 75 India.
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Авто
Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Общество
Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов
В Москве из-за коронавируса по-новому начали работать кинотеатры. Минкульт России рекомендовал приостановить их работу.
Происшествия
В Йошкар-Оле задержали женщину, подозреваемую в похищении ребенка
Следователи в Марий Эл задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденной девочки, сообщается на сайте Следственного комитета.