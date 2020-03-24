с чего всё началось

По данным телеканала, накануне женщина была госпитализирована в реанимацию. Уточняется, что ее дочь недавно вернулась из Португалии. 19 марта стало известно о смерти первой пациентки с коронавирусом.

Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом

Здоровье Профилактику коронавируса усилят в Тверской области Задачу усилить работу по профилактике коронавируса поставил муниципалитетам губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Политика Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Общество Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.

Политика МИД отреагировал на решение США сократить помощь Афганистану Россия считает правильным решение США продолжить вывод войск из Афганистана, при этом сокращение помощи этой стране со стороны Вашингтона является инструментом давления, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Финансы Официальный курс доллара и евро вырос Официальные курсы доллара США и евро из расчета на 24 марта 2020 года выросли, следует из информации, опубликованной на сайте Центрального Банка России.

Футбол Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Общество «Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.

Политика Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17 Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Общество Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.