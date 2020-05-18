Общество
Газета.RuМосквичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на начальника ведомства, министра правительства столицы Евгения Данчикова.
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Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.Агентство Москва13:49
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