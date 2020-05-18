Общество
Газета.RuМосквичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на начальника ведомства, министра правительства столицы Евгения Данчикова.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.Агентство Москва13:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 05:38
Экономика
Росавиация предоставила финансовую помощь группе «Аэрофлот»
Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".
Вести.Ru 15:46
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com 14:54
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена
Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».
REGNUM 13:31
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Культура
Netflix представила «клип для Евровидения»
Американская мультимедийная компания Netflix презентовала музыкальный клип для ежегодного конкурса "Евровидение".
Экономика сегодня вчера в 14:08
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
Общество
Нурмагомедов о состоянии отца: вирус дал осложнение на сердце
RT на русском 15:52
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
РИА Новости 10:26
Общество
В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей
Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 15:04
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Футбол
Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет перейти в мадридский «Реал» раньше лета 2022 года, утверждает AS.
Чемпионат 15:31
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут стартовать в июле
Испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле.
News.ru 09:23
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15 мая в 16:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48