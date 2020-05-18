Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

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Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на начальника ведомства, министра правительства столицы Евгения Данчикова.

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