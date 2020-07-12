Общество
Газета.RuМоскву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. Об этом сообщает "Российская газета". По словам синоптика, среда, 22 июля, может стать самым холодным днем на следующей неделе.
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с чего всё началось
Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.Российская газетавчера в 22:42
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
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12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
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Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
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Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
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Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
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Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии и Косово
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Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
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