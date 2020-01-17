Экономика
КоммерсантъМост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС
В Якутии подведены итоги конкурентных процедур на определение частного концессионера по проектированию, строительству и эксплуатации моста через реку Лена в районе города Якутска.
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Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Гаджеты
Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.
Политика
Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство
Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Футбол
Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»
Авто
АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta
В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Происшествия
Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска
Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место
Шоу-бизнес
Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»
Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Экономика
Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей
Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
Рейтинг одобрения Путина вырос после послания
После послания Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома
На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
Экономика
Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Культура
В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому
Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Политика
Медведев и Мишустин проговорили один на один больше часа
Медведев и Мишустин больше часа общались в кабинете с глаза на глаз.