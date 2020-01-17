Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС

В Якутии подведены итоги конкурентных процедур на определение частного концессионера по проектированию, строительству и эксплуатации моста через реку Лена в районе города Якутска.
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Мост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС

Коммерсантъ08:20

В Якутии определили подрядчика, который построит мост через реку Лену

Аргументы и Факты06:55

Мост через Лену в Якутске построит консорциум Ростеха и группы ВИС к 2025 году

Народные новости05:24

Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

РБК06:01

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости05:52

Стало известно, кто построит мост через Лену в Якутске

Телеканал 360°06:55

Консорциум «ВИС» и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену

ТАСС04:58
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Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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