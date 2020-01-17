В Якутии подведены итоги конкурентных процедур на определение частного концессионера по проектированию, строительству и эксплуатации моста через реку Лена в районе города Якутска.

Мост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС

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