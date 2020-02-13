Общество

Logirus.ruLogirus.ruМост через Лену обошли бюджетом

История вопроса Местные подрядчики "приложат руки" к мосту через Лену в Якутске На мост через Лену в Якутии бесплатно пустят только "малотоннажники" Где узко, там и построят мост через реку Лена На реализацию инфраструктурного проекта предполагается выделить капитальный гран в размере 54,3 млрд рублей.
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