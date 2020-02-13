Общество
Logirus.ruМост через Лену обошли бюджетом
История вопроса Местные подрядчики "приложат руки" к мосту через Лену в Якутске На мост через Лену в Якутии бесплатно пустят только "малотоннажники" Где узко, там и построят мост через реку Лена На реализацию инфраструктурного проекта предполагается выделить капитальный гран в размере 54,3 млрд рублей.
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13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста
Якутия Daily10 февраля в 09:36
В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену
Известиявчера в 09:10
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