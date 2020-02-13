История вопроса Местные подрядчики "приложат руки" к мосту через Лену в Якутске На мост через Лену в Якутии бесплатно пустят только "малотоннажники" Где узко, там и построят мост через реку Лена На реализацию инфраструктурного проекта предполагается выделить капитальный гран в размере 54,3 млрд рублей.

Политика Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.

Происшествия Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.

Политика В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.