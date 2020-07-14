Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВМост через Лену в Якутии планируют достроить раньше срока

Соглашение на строительство моста было подписано в феврале 2020 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАСС09:11

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Решение о досрочной сдаче моста через Лену еще не принято

Коммерсантъ14:25

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Российская газета08:36

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия09:00

Айсен Николаев: Ленский мост будет построен в 2024 году

SakhaLife.ru08:37

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РБК10:24

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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