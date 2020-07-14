Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.

с чего всё началось

Соглашение на строительство моста было подписано в феврале 2020 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии.

Мост через Лену в Якутии планируют достроить раньше срока

Общество Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня". 13

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20

Происшествия Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале. 6

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,5K

Политика Ищенко объяснил, почему Германия не откажется от «Северного потока-2» даже под дулом пистолета В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко высказал мнени, что Германия может отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» только в том случае, если она будет оккупирована американскими войсками.

Происшествия Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов. 274

Наука 5 функций, которые мозг выполняет во время сна Наконец, благодаря последним исследованиям, специалисты выявили пять основных функций, которые наш мозг выполняет во время сна.

Наука Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания. 15

Происшествия Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. 7

Фигурное катание Работавший с Медведевой тренер объяснил уход из группы Тутберидзе Российский хореограф Виктор Адоньев объяснил уход из группы тренера Этери Тутберидз. Его слова приводит «Газета.ру».

Футбол Газизов назвал своё первое решение в «Спартаке» Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал своё первое решение на новой должности.