Общество

ВедомостиВедомостиМост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока

Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающем вложения в строительство в 1,6 раза, утверждает пресс-служба Хуснуллина. Якутск, крупнейший город Республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАСС09:11

Подробнее о событии

Решение о досрочной сдаче моста через Лену еще не принято

Коммерсантъ14:25

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

ТАСС09:11

Мост через Лену предложили достроить на год быстрее

РБК10:24

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия09:00

Айсен Николаев: Ленский мост будет построен в 2024 году

SakhaLife.ru08:37

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Российская газета08:36

Решения об ускорении строительства моста через Лену пока нет

РИА Новости11:31
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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Политика

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Общество

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Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
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Экономика

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РИА Новости вчера в 19:46
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Граждане Украины чаще всего интересуются возможностью путешествий в Венгрию, Турцию и Россию для летнего отдыха, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник.
РИА Новости 05:10
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Политика

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru 12:55
Общество

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Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
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Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве

Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.
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«Перекресток» ответил на критику из-за рекламы с задержанием Собчак

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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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