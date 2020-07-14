Общество
ВедомостиМост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока
Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающем вложения в строительство в 1,6 раза, утверждает пресс-служба Хуснуллина. Якутск, крупнейший город Республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге.
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с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАСС09:11
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Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
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