Экономика

ВедомостиВедомостиМост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока

Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающем вложения в строительство в 1,6 раза, утверждает пресс-служба Хуснуллина. Якутск, крупнейший город Республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАСС09:11

Подробнее о событии

Решения об ускорении строительства моста через Лену пока нет

РИА Новости11:31

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РБК10:24

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Российская газета08:36

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Коммерсантъ09:17

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия09:00

Строительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено

Интерфакс10:14

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

ТАСС09:11
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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