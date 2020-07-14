Общество

ВедомостиВедомостиМост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока

Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающем вложения в строительство в 1,6 раза, утверждает пресс-служба Хуснуллина. Якутск, крупнейший город Республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАСС09:11

Подробнее о событии

Решение о досрочной сдаче моста через Лену еще не принято

Коммерсантъ14:25

Решения об ускорении строительства моста через Лену пока нет

РИА Новости11:31

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

ТАСС09:11

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия09:00

Айсен Николаев: Ленский мост будет построен в 2024 году

SakhaLife.ru08:37

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Российская газета08:36

Мост через Лену предложили достроить на год быстрее

РБК10:24
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Навальный сообщил о вызове на допрос по делу о клевете

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Армия и оружие

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Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

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Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии (Африка), новая жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 35-летняя Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом.
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В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
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Армия и оружие

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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

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Армия и оружие

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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

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Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»

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Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
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В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи

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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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