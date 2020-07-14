Общество
ВедомостиМост через Лену в Якутии планируют достроить на год раньше срока
Инвестиции, вложенные в строительство моста через Лену, вернутся в размере, превышающем вложения в строительство в 1,6 раза, утверждает пресс-служба Хуснуллина. Якутск, крупнейший город Республики Саха (Якутия), не имеет прямого выхода к железной дороге.
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с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАСС09:11
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Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
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Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
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Навальный сообщил о вызове на допрос по делу о клевете
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Росбалт 07:30
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
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Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
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Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Молодая жена Макаревича опубликовала первое фото с мужем
Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии (Африка), новая жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 35-летняя Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом.
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Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
Армия и оружие
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Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
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Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО.
Актуальные Новости вчера в 12:10
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Хорватия официально открыла границы для российских туристов
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали восемь стран, которые готовы принять туристов из РФ.
MedikForum.ru 10:58
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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
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Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»
Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отправил ряду американских сенаторов письмо, касающееся санкций в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 11:01
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Общество
В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи
Фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк смогут возобновить работу в Самарской области с 15 июля, сообщает во вторник региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 14:02
Происшествия
В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии
В подмосковных Котельниках после удара молнии во вторник, 14 июля, загорелся Дом культуры «Дружба».
Известия 13:54
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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