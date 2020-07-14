Экономика

ИзвестияИзвестияХуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году. Об этом во вторник, 14 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.
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с чего всё началось

Мост через реку Лену в Якутии может быть построен раньше срока - в 2024 году

Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.
ТАСС09:11

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Решения об ускорении строительства моста через Лену пока нет

РИА Новости11:31

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РБК10:24

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Российская газета08:36

Мост через Лену в Якутии планируют достроить досрочно

Коммерсантъ09:17

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия09:00

Строительство моста через реку Лена в Якутии может быть ускорено

Интерфакс10:14

Хуснуллин поручил выделить деньги на строительство канализационного коллектора в Якутске

ТАСС09:11
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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