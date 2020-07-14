Общество
Деловое.ТВМост через Лену в Якутии планируют достроить раньше срока
Соглашение на строительство моста было подписано в феврале 2020 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАССвчера в 09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Общество
В России за сутки умерли 156 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время - 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля
Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM вчера в 07:39
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК вчера в 09:01
Футбол
Шамиль Газизов объявил о первом решении в «Спартаке»
Новый гендиректор московского "Спартака" Шамиль Газизов объявил, каким стало его первое решение на этой должности.
Московский Комсомолец вчера в 09:10
Космос
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды
Аргументы и Факты вчера в 04:20
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса
За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай вчера в 11:17
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Общество
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
Российские ученые провели масштабное историческое сравнение психологических характеристик современных подростков и их сверстников из 1989 года.
РИА Новости 02:00
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
6 422 новых случая коронавируса выявлено в России за сутки
За минувшие сутки в 85 регионах РФ было выявлено 6 422 случая заражения коронавирусом.
Live24 04:02
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Армия и оружие
Стали известны личности раненых россиян в ходе подрыва колонны в Сирии
СМИ выяснили личности пострадавших в ходе подрыва боевиками колонны военных россиян в Сирии.
ИА Новороссия 02:34
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27