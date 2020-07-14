Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.

с чего всё началось

Соглашение на строительство моста было подписано в феврале 2020 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии.

Мост через Лену в Якутии планируют достроить раньше срока

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