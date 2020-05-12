Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию «пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», сообщает Минвостокразвития РФ. Это — первый автомобильный мост между Россией и Китаем.

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

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