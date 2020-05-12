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КоммерсантъМост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию «пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», сообщает Минвостокразвития РФ. Это — первый автомобильный мост между Россией и Китаем.
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Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали.
— Александр Козлов, российский политикРБК 19:09
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