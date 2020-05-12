Общество
РИА НовостиМост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Общество
В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек
По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
Евразия Daily вчера в 02:18
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего режима
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor 09 мая в 12:32
Политика
Путин поручил подготовить план по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России представить план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ к 1 июня 2020 года.
Вечерние Ведомости 05:53
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Общество
Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
Футбол
Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»
Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
Soccer.ru 15:06
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона.
Ryazpressa.ru 05:15
Кино
«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм
Российская газета вчера в 07:25
Технологии
Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam
По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Экономика
В первом квартале сахалинским пенсионерам выплатили 11 миллиардов
С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля Пенсионный фонд начислил за первый квартал в адрес пенсионеров 11 млрд 140,5 млн. рублей.
Сахалин.Инфо 18:16
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить бельгийский футбольный клуб
Ломмель, 9 мая 2020, 11:29 — REGNUM Холдинг City Football Group может купить бельгийский футбольный клуб «Ломмел».
REGNUM 09 мая в 04:29
Общество
Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции
Среди регионов, жители которых наиболее часто нарушают режим самоизоляции, оказались Приморье и юг России, 11 мая со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:30
Экономика
В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ
В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Происшествия
12-летнего велосипедиста сбил водитель Toyota Vista в Южно-Сахалинске
39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался в северном направлении по дворовому проезду, по улице Пограничной, в городе Южно-Сахалинске 08 мая 2020 года, в 17.45.
SakhalinMedia.ru 20:10
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Общество
В Дагестане вышли на плато по коронавирусу
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане, где подтверждено 2 772 случая заражения, остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.
ТАСС 10:46
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала лицо после пластики
Бьюти-блогер Айза Анохина, напротив, всегда честно признается своим подписчикам к каким процедурам она прибегает.
Bimru.ru 09:24
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку
РИА Новости 05:20
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску
Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.
REGNUM 18:53