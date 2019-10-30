Общество

Невские НовостиНевские НовостиМост между Сахалином и материковой Россией появится к 2035 году

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров назвал сроки строительства железнодорожного моста на Сахалин. По его словам, его реализуют к концу 2035 года. Железнодорожный мост между островом Сахалин и материковой частью России появится к 2035 году.
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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