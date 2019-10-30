Общество
Невские НовостиМост между Сахалином и материковой Россией появится к 2035 году
Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров назвал сроки строительства железнодорожного моста на Сахалин. По его словам, его реализуют к концу 2035 года. Железнодорожный мост между островом Сахалин и материковой частью России появится к 2035 году.
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Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
VN.RU вчера в 23:18
Политика
Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян
В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.
Интерфакс 03:45
Технологии
В Росатоме сообщили о ходе испытаний «противоаварийного» топлива АЭС
Первые экспериментальные тепловыделяющие сборки (ТВС) российского производства на базе толерантного ядерного топлива были в начале нынешнего года загружены для испытаний в исследовательский реактор МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
РИА Новости 04:59
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Газета.Ru 03:19
Происшествия
В Пермском отделении «Мемориала» прошли обыски
Краевое Минприроды оштрафовало «Мемориал» на 200 тысяч рублей, а руководителя его пермского отделения Роберта Латыпова — на 50 тысяч рублей.
Говорит Москва 04:49
Политика
Зеленский объяснил желание Киева углубить сотрудничество с НАТО
В рамках выступления на заседании комиссии НАТО – Украина глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО ради повышения обороноспособности и взаимодействия между Киевом и структурами альянса.
Журналистская правда 04:33
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Профиль вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Есть сведения о том, что сейчас мать троих детей находится на раннем сроке беременности.
RuNews24.ru 05:39
Футбол
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Вчера состоялись матчи 1/8 Кубка английской лиги, по результатам которых были определены все четвертьфиналисты.
Bobsoccer 05:29
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Известия вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»
Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
РБК 05:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера
Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
Регион online 29 октября в 09:30
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Экономика
Раскрыты схемы многомиллиардных хищений из «Промсвязьбанка»
Следствие полагает, что именно в этот период Алексей и Дмитрий Ананьевы вместе с неустановленными лицами объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры.
REGNUM 03:30
Общество
35 лет назад была убита премьер Индии Индира Ганди
35 лет назад была убита премьер-министр Индии, одна из самых известных женщин мира своего времени Индира Ганди.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика
В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета вчера в 09:57
Экономика
На Петроградской стороне за полмиллиарда продали бизнес-центр
Как сообщает РБК, здание продали за 470 миллионов рублей, что почти в 2,5 раза превышает его изначальную стоимость.
Neva.Today 04:59