Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.

Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей

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