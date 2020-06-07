Происшествия
RT на русскомМост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей
Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Два автомобильных моста разрушились из-за дождей в Красноярском крае
Московский Комсомолецвчера в 23:34
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Известия вчера в 21:40
Здоровье
Власти Подмосковья рассказали о новых правилах посещения больниц
Власти напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ нужно вызвать на дом врача, а не идти в поликлинику.
Коммерсантъ 05 июня в 04:13
Общество
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса, сообщает сегодня, 7 июня, областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:13
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 05 июня в 01:21
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском вчера в 13:36
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 05 июня в 11:41
Гаджеты
Новые смарт-часы Samsung получат имя Galaxy Watch 3
Ранее предполагалось, что новинка получит имя Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Но данные NBTC указывают на то, что часы называются Galaxy Watch 3. Устройство имеет кодовое обозначение SM-R855F — это 41-миллиметровая версия с поддержкой 4G/LTE.
3DNews вчера в 23:42
Политика
Пушков упрекнул США в поддержке террористов
Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
Газета.Ru 01:21
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05 июня в 05:32
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 05 июня в 04:20
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor вчера в 08:15
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия вчера в 17:36
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Гонщица из Австралии Рени Грейси решила кардинально поменять свою сферу деятельности, и стала порноактрисой.
Discover24 05 июня в 12:33
Технологии
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон
На какие смартфоны нужно устанавливать антивирусное приложение, рассказал эксперт в области IT Алексей Кричевский.
Волгоградская правда 00:15
Общество
Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров
США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 06:19
Здоровье
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета вчера в 06:36