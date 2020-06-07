Происшествия

RT на русскомRT на русскомМост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей

Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
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В Красноярском крае из-за дождей поврежден второй мост

Газета.Ru01:19

В Красноярском крае дожди размыли опору моста через реку Сейба

РИА Новости00:08

Дожди разрушили два автомобильных моста в Красноярском крае

РБКвчера в 23:55

Два моста размыло дождями в Красноярском крае

Интерфаксвчера в 23:07

В Красноярском крае из-за дождей разрушились два автомобильных моста

ТАССвчера в 22:49

Из-за ливней в Красноярском крае обрушились два моста

Вести.Ru01:15

Два автомобильных моста разрушились из-за дождей в Красноярском крае

Московский Комсомолецвчера в 23:34
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Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Известия вчера в 21:40
1K
Здоровье

Власти Подмосковья рассказали о новых правилах посещения больниц

Власти напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ нужно вызвать на дом врача, а не идти в поликлинику.
Коммерсантъ 05 июня в 04:13
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Общество

В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса, сообщает сегодня, 7 июня, областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:13
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
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Общество

В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий

Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
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Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 05 июня в 01:21
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Политика

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

РБК 00:04
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Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
6
Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
9
Общество

Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске

RT на русском вчера в 13:36
1,1K
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 05 июня в 11:41
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Гаджеты

Новые смарт-часы Samsung получат имя Galaxy Watch 3

Ранее предполагалось, что новинка получит имя Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Но данные NBTC указывают на то, что часы называются Galaxy Watch 3. Устройство имеет кодовое обозначение SM-R855F — это 41-миллиметровая версия с поддержкой 4G/LTE.
3DNews вчера в 23:42
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Политика

Пушков упрекнул США в поддержке террористов

Члена Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
Газета.Ru 01:21
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05 июня в 05:32
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 05 июня в 04:20
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Авто

Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor вчера в 08:15
Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
6
Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия вчера в 17:36
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
1,5K
Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель стал причиной смерти мужчины с ребенком

REGNUM 00:24
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Спорт

Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой

Гонщица из Австралии Рени Грейси решила кардинально поменять свою сферу деятельности, и стала порноактрисой.
Discover24 05 июня в 12:33
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Технологии

Оценена необходимость установки антивируса на смартфон

На какие смартфоны нужно устанавливать антивирусное приложение, рассказал эксперт в области IT Алексей Кричевский.
Волгоградская правда 00:15
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Общество

Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров

США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 06:19
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Здоровье

В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета вчера в 06:36
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