Футбол

MetaratingsMetaratingsАрсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»

Французский тренер Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», не подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком». «Нет, спасибо», – ответил 69-летний специалист на вопрос корреспондента «СЭ» о том, ведет ли он переговоры с российским клубом.
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с чего всё началось

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.
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Венгер ответил на вопрос о «Спартаке»

Спорт-Экспресс13:00

Арсен Венгер: «Вступал ли я в официальные переговоры со „Спартаком“? Нет, спасибо»

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Венгер: «Возглавить „Спартак“ ? Нет, спасибо»

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Венгер на вопрос о переговорах со «Спартаком»: «Нет, спасибо»

Sports.ru13:15

Арсен Венгер: «Вступал ли я в официальные переговоры со „Спартаком“? Нет, спасибо»

Sportbox.RU13:11

Венгер в «Спартаке» — это голливудская фигня. В реальной жизни ничего не получится

Sport24.ru11:00

СМИ назвали Арсена Венгера кандидатом на пост тренера «Спартака»

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
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