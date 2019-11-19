Футбол

Нева СпортНева СпортМостовой: Я бы мячей десять точно забил Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
1 фото
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.
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Мостовой пренебрежительно высказался в адрес соперника сборной России

Газета.Ruвчера в 22:12

Мостовой: Я бы мячей десять точно забил Сан-Марино

Нева Спорт01:56
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