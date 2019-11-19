Футбол

Нева СпортНева СпортМостовой: Я бы мячей десять точно забил Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
  
Баттистини
  
Симончини
  
Бролли
  
Грандони
  
Муларони
  
Голинуччи
  
Голинуччи
  
Палацци
  
Нанни
  
Берарди
  
Гилерме
  
Караваев
  
Беляев
  
Джикия
  
Петров
  
Кузяев
  
Ахметов
  
Оздоев
  
Бакаев
  
Дзюба
  
Жемалетдинов
  
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
1 фото
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.
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