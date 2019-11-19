Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.

Мостовой: Я бы мячей десять точно забил Сан-Марино

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