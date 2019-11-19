Футбол
Нева СпортМостовой: Я бы мячей десять точно забил Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
Баттистини
Симончини
Бролли
Грандони
Муларони
Голинуччи
Голинуччи
Палацци
Нанни
Берарди
Гилерме
Караваев
Беляев
Джикия
Петров
Кузяев
Ахметов
Оздоев
Бакаев
Дзюба
Жемалетдинов
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил десять автомобилей, есть пострадавшие
Более десятка автомобилей протаранил грузовик в Волгограде вечером 19 ноября, известно об одном пострадавшем.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Футбол
«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Космос
Украина собирается построить город на Луне
Предполагается, что сначала их будут использовать для поиска полезных ископаемых, а в дальнейшем они станут первым шагом перед строительством лунного города.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Суд избрал меру пресечения для Ляшко
Мера пресечения избрана до 17 января 2020 года.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.